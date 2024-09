Vom Pitcher zum Schlagmann Sascha Koch: „Ich wollte schlagen und war bereit“

Für den ultimativen Höhepunkt eines dramatischen Halbfinales zwischen den Bonn Capitals und den Heidenheim Heideköpfen sorgte ausgerechnet Sascha Koch. Der etatmäßige Pitcher, der aufgrund einer hartnäckigen Verletzung in dieser Saison bislang nur in der zweiten Mannschaft spielte, schlug den deutschen Baseballmeister von 2022 im Extrainning mit einem Homerun ins Finale, in das die Capitals am Wochenende gegen die Paderborn Untouchables starten. Thomas Heinen zeichnete das Interview mit dem Nationalspieler auf.