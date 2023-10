Langstrecken-Serie Scherer-Audi gewinnt auf Nürburgring

Das Qualifying lief wie gewohnt. Nordschleifen-Urgestein Frank Stippler sicherte sich im Scherer-Audi seine fünfte Pole-Position in diesem Jahr. Die beste Ausgangsposition hatte der Truppe in den vorangegangenen Rennen wenig genutzt; so gab es in den letzten Rennen an die 20 Reifenschäden. „Es war ein harziges Jahr, das auch auf die Stimmung des Teams geschlagen hat. Ich habe mit Christopher vereinbart, dass wir das Auto zum Saisonende noch einmal ausquetschen wie eine Zitrone“, erklärte Stippler nach dem Rennen.