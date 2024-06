Kürzestes 24-Stunden-Rennen der Geschichte Scherer-Team triumphiert trotz Wetterchaos am Nürburgring

Bei RMG hatte man seinen eigenen Kopf. Während Manthey-Startfahrer Kevin Estre auf Regenreifen startete, vertraute man im Team des Polesetters auf Slicks. Ein Fehler. Nach der Einführungsrunde fuhr RMG-Startfahrer Dan Harper an die Box und wechselte auf Regenreifen. Anstatt von der Pole-Position ins Rennen zu gehen, musste er als Letzter dem GT3-Starterfeld hinterherhetzen. An der Spitze duellierten sich derweil Kevin Estre im Manthey-Porsche und Augusto Farfus im Rowe BMW. Zu Beginn der zweiten Stunde wechselte Kevin Estre eine Runde später als Rowe-Pilot Augusto Farfus bei abtrocknender Strecke auf Slicks und verlor hierdurch viel Zeit durch stark abbauende Regenreifen. Doch der Rowe-BMW sollte nicht mehr weit kommen. Nach dem Fahrerwechsel wurde Rowe-Pilot Sheldon van der Linde bei einem Überrundungsmanöver von der Strecke gekegelt. Feindkontakt hatte auch Fabian Schiller im Getspeed-Mercedes. Auf der Döttinger Höhe zog Schiller aus einem Windschatten in eine Lücke, in die auch Ricardo Feller in einem Scherer-Audi stechen wollte. Es kam zu einer Kollision, und durch den anschließenden Boxenstopp verlor der Mercedes erheblich Zeit und schied schließlich aus. „Ich habe den Mercedes nicht gesehen“, gab Ricardo Feller zu. Der Schweizer war zu seinem Glück auf beiden Scherer-Audi gemeldet und feierte auf dem Schwesterauto den Sieg.