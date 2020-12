Nach dem Sieg gegen Bremerhaven : Schulterklopfen für die Kölner Haie

Bremerhaven/Köln Der Trainer der Kölner Haie, Uwe Krupp, ist mit dem Auswärtssieg seines Teams gegen den Geheimfavoriten Bremerhaven zufrieden.

Wenn eine längere Busfahrt anstand, haben sich die Kölner Haie in der Vergangenheit bereits am Vortag des Spiels auf den Weg gemacht. In der Corona-Saison 2020/21 der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestalten sich die Reiseplanungen anders. Um den Notetat nicht zusätzlich zu belasten und das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, fährt der KEC, wenn irgendwie möglich, erst am Spieltag selbst los. Obwohl die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp am Montag gerade einmal drei Stunden vor dem ersten Bully in Bremerhaven eingetroffen war, war von den viel zitierten „Busbeinen“ nichts zu spüren. „Wir waren früh genug da, haben uns gut warmgemacht und konnten von Anfang an Gas geben“, sagte Angreifer Frederik Tiffels.