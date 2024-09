SSV Merten Schwierige Aufgabe für den Aufsteiger

Mit einem weiteren Schwergewicht bekommt es der SSV Merten am dritten Spieltag der Mittelrheinliga zu tun. Um 15 Uhr gastiert kein Geringerer als der letztjährige Vizemeister VfL Vichttal am Rüttersweg. Die Mannschaft von Trainer Bünjamin Kilic hat allerdings keinen Grund, in Ehrfurcht zu erstarren. Denn der Aufsteiger überzeugte in den beiden Auftaktspielen gegen den hoch eingeschätzten SV Bergisch Gladbach (1:1) und Teutonia Weiden (3:0) auf ganzer Linie. Taktisch und läuferisch präsentierte sich die Kilic-Elf in blendender Verfassung. „Ich bin einfach nur stolz. Wir konnten in Weiden nach einer Stunde einfach noch eine Schippe drauflegen und das Spiel so für uns entscheiden“, lobte der SSV-Coach seine Akteure für den Auftritt beim Mitaufsteiger. Gegen den VfL, der der 0:3-Auftaktniederlage gegen den Bonner SC einen 2:0-Erfolg in Gladbach folgen ließ, dürfte die Aufgabe um einiges schwerer werden.