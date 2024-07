„Uncle Josh“ Bonner schwimmt bei Olympia 2024 mit

Bonn · Schwimmer Josha Salchow hat einen deutschen Rekord geknackt und sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Der gebürtige Bonner lebt bis zuletzt in Australien und erklärt, warum er am anderen Ende der Welt den Sprung in die erweiterte Weltspitze schaffte.

11.07.2024 , 05:00 Uhr

Der gebürtige Bonner Josha Salchow nimmt in Paris erstmals an Olympischen Spielen teil. Foto: picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Von Sebastian Siebertz Redakteur Sport