Kreisvorsitzender Jürgen Bachmann Seit 52 Jahren „Fußballbekloppt“

Wenn es um Fußball geht, ist Jürgen Bachmann einfach nur „bekloppt“, wie er selbst sagt. Das fängt bei seiner sportlichen Liebe FC Schalke 04 an, jenem Traditionsclub, dem er seit rund 60 Jahren durch alle Höhen und zuletzt mehr Tiefen folgt. Vor allem aber betrifft es seine Verbundenheit zum kleinen Fußball, dem in der Kreisliga und im Jugendbereich. „Das ist das schönste Hobby der Welt“, sagt der 68-Jährige. Er muss es wissen, ist er doch seit mittlerweile 52 Jahren ehrenamtlich für den Fußball in Bonn und der Region aktiv, die jüngsten zwölf als Vorsitzender des Fußballkreises Bonn.