SSF Fortuna bezwingt Tabellenzweiten : Sensationeller Sieg gegen die DSHS Köln

BONN Die Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn haben für eine kleine Sensation in der 2. Bundesliga gesorgt. Im Derby gelang ihnen ein Sieg gegen den Tabellenzweiten DSHS Snowtrex Köln.

Den Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn ist im Heimspiel gegen die DSHS Snowtrex Köln ein Kunststück gelungen, das in dieser Saison außer dem Klassenprimus Bayer Leverkusen keiner anderen Mannschaft mehr gelingen kann. Nach einem an Spannung kaum zu überbietenden Match haben sie den Lokalrivalen und Tabellenzweiten DSHS Snowtrex Köln zum zweiten Mal mit 3:2 (25:22, 14:25, 13:25, 25:19, 15:12) niedergerungen.

Die Bonnerinnen waren von Beginn an voll da und gingen mutig zur Sache. Vor allem die mit Tempo gespielten Angriffe über die Mitte stellten die Domstädterinnen immer wieder vor Probleme. Dennoch hatten die Gäste fast immer die richtige Antwort parat und stellten nicht zuletzt dank des hohen Doppelblocks von Viola Torliene und Leonie Wienkämper von 3:3 auf 7:4. Bonn aber blieb dran (15:15) und schaffte nach einem gelungenen Angriffsschlag von Lisa Derendorf die erste Führung (17:16). Schließlich war es Lena Maaserwerd, die den ersten Satzball für die SSF-Fortuna-Damen zur 1:0-Führung verwandelte.

Angestachelt durch den Rückstand zeigten die Kölnerinnen in den folgenden beiden Sätzen eine wahre Machtdemonstration. Der zweite Durchgang war bei einer klaren 15:5-Führung schon zur Satzmitte entschieden. Im dritten Abschnitt schienen die Gastgeberinnen an die starke Leistung des ersten Satzes anzuknüpfen zu können (3:3). Vor allem Außenangreiferin Lisa Derendorf fand gegen den massiven Block der Kölnerinnen immer wieder gute Lösungen. Allerdings zeigten die Snowtrex-Damen erstklassige Abwehrarbeit und Kölns Universalspielerin Franziska Kalde verwandelte im Angriff nahezu jeden Ball. So sicherten sich die Gäste über 14:7 und 21:11 auch den dritten Durchgang.