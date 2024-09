Deutsche Baseballmeisterschaft Sieg über Paderborn: Bonn Capitals sind Deutscher Meister

Spielentscheidend war dann das 7. Inning. Zunächst jubelten die 200 mitgereisten Fans der Untouchables, als Shotaro Usui bei zwei Aus auf die dritte Base kam. Aber Solbach auf dem Bonner Wurfhügel behielt wie so oft in dieser Saison die Nerven und schaffte das dritte Aus. Dann folgte die untere Hälfte des siebten Innings. Mittlerweile hatte Mark Harrison seinen Posten auf dem Mound seinem Relief-Pitcher Steffen Dembowski überlassen. Und der sah Markus Solbach in die Augen, der diesmal den Job des Schlagmanns übernommen hatte. Auch das beherrscht der 33-Jährige wie kaum ein anderer.