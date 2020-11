Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn verlieren : Mondorf hat nur zu Beginn Probleme

NIEDERKASSEL/BONN Während die Zweitliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn gegen den ETV Hamburg mit 1:3 Sätzen unterlagen, setzten sich die Herren des TuS Mondorf bei den Juniors Frankfurt mit 3:1 durch.

Zu Beginn allerdings drehte Frankfurt mächtig auf und führte früh mit fünf Punkten (9:4). Der TuS konterte zwar (15:17), aber die Juniors blieben stabil, zogen erneut auf 24:18 davon und entschieden den ersten Satz in souveräner Manier für sich. Im zweiten Durchgang legte Mondorf eine Schippe drauf und ging diesmal selbst mit 3:0 in Führung. Abschütteln ließen sich die Hessen jedoch nicht. Diesmal aber zeigte der TuS Zähne und machte nach engem Verlauf beim Stand von 23:23 die entscheidenden Punkte.

Derweil mussten die Damen der SSF Fortuna Bonn gegen den ETV Hamburg eine 1:3 (22:25, 25:21, 20:25, 14:25)-Heimniederlage hinnehmen. Die Bonnerinnen fanden gut ins Spiel und führten rasch mit 3:0. Allerdings zeigte sich in der Folge die Qualität der Hansestädterinnen. Bis zur Satzmitte hatten sie den Ausgleich geschafft (14:14), gingen in Führung und gaben sie bis zum Ende nicht mehr her. Auch im zweiten Durchgang liefen die SSF Fortuna lange einem Rückstand hinterher. Doch nachdem ihnen das 18:18 gelungen war, blieben sie am Drücker und schafften den Satzausgleich.