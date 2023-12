Achtelfinale Mittelrheinpokal Siegburg mit Zusatzschicht vor der Weihnachtspause

„Wir haben nun eine Serie von sieben ungeschlagene Pflichtspiele in Folge. Diese wollen wir am Sonntag fortsetzen, um nicht mit einem Negativerlebnis in die kurze Weihnachtspause zu gehen“, lässt SSV-Trainer Alexander Otto keine Zweifel aufkommen, die Pokalbegegnung erfolgreich gestalten zu wollen. Dass seine Mannschaft erstmals in dieser Spielzeit als Favorit in ein Spiel geht stört Otto nicht. „Unsere Nagelprobe war gegen Vichttal und diese haben wir mit Bravour bestanden“, sagte der Coach nach dem 2:0-Heimerfolg vor Wochenfrist.