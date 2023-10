Derby in der Mittelrheinliga Siegburger SV gegen FC Hennef ist mehr als nur Prestige

„Wir sind vorbereitet und wissen, was uns in Siegburg erwartet. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an“, so Özyurt. Wieder mitwirken darf Mittelfeldmotor Benny Boboy, der zuletzt gesperrt war. Weiterhin hofft der FCH auf die Einsatzfähigkeit seines zuletzt angeschlagenen Kapitäns Burak Mus. Auch Aron Andreasson dürfte wieder in der Startelf stehen, nachdem er gegen Vichttal jüngst sein erstes Spiel über die volle Distanz beschwerdefrei absolviert hat. Ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein gibt es für Jordan Ramirez und Bilal El Morabiti, die letzte Saison die Meisterschale nach Hennef holten und im Sommer in die Kreisstadt wechselten. 04-Kapitän Tarik Dogan hingegen verpasst gesperrt das Derby.