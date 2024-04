Fußball-Mittelrheinliga Siegburger SV kann Hohkeppel kein Bein stellen

SV Bergisch Gladbach - FC Hennef 3:2 (2:2): Die Hennefer erwischten beim Tabellenfünften einen Blitzstart. Nach feiner Vorarbeit von Ole Lichter brachte Kai Schusters die Gäste mit einem satten Schuss in die linke untere Ecke in Führung (6.). Zwei Minuten später blieb Volkan Ballicalioglu nach einem tollen Sololauf an SV-Keeper Luca Wilsing hängen. In der 18. Minute war es erneut Schusters, der diesmal aus dem Rückraum zum 2:0 erfolgreich war. „Wir haben bis dahin aggressiv und zielstrebig gespielt“, sagte FCH-Coach Fatih Özyurt. Doch wie so oft in der Vergangenheit brachte sich seine Elf selbst um den Lohn. Denn binnen drei Minuten nutzten der ehemalige Hennefer Tristan Arndt (23.) und Chris-Leon Kayser (25.) eine „Tiefschlafphase“ der Gäste zum Ausgleich. Nach gut einer Stunde führte dann ein „zirkusreifer Treffer“ von Kayser zum 3:2 (61.).