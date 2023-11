Fußball-Mittelrheinliga Siegburger SV krönt seine perfekte Woche

FC Hennef - FC Union Schafhausen 2:2 (1:0): Es war ein letztlich glücklich errungener Punkt für den FC Hennef. Schließlich traf der Gast drei Minuten vor Spielschluss durch David Jennissen noch einmal den Pfosten, kurz davor hatte Kai Schuster den Ausgleich per verwandeltem Handelfmeter erzielt (85.). Dennoch wäre für die Mannschaft von Trainer Fatih Özyurt mehr drin gewesen. Der FCH begann mit Justin Strauch zwischen den Pfosten, nachdem der bisherige Stammkeeper Max Blönigen sich im Training verletzte (Fingerbruch). Und Strauch bestand seine Feuertaufe mit Bravour. Bereits nach vier Minuten wusste er einen Rückstand zu verhindern. Niklas Braun hatte von der Strafraumgrenze abgezogen. In der Folge fand das Spielgeschehen weitestgehend zwischen den Sechszehnern statt. Bis in der 38. Minute das Spielgerät im Gästenetz zappelte. Nach einer zu kurz abgewehrten Freistoßhereingabe fasste sich Adrian Asani ein Herz und traf aus dem Rückraum mit einem verdeckten Schuss.