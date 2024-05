Mittelrheinliga Siegburger SV sichert mit Sieg Platz sechs

Am letzten Spieltag der diesjährigen Fußball-Mittelrheinliga-Saison kam der Siegburger SV zu einem 3:1-Heimerfolg gegen die SpVg. Porz und eroberte im Endklassement noch Platz sechs. Für den FC Hennef endete eine turbulente Spielzeit mit einer 1:4-Niederlage bei Borussia Freialdenhoven. Bereits am Freitagabend sicherte sich der Bonner SC, der die Spielzeit allerdings auf einem insgesamt enttäuschenden dritten Rang abschloss, mit einem 2:1-Auswärtserfolg im Lokalderby beim FV Endenich einen Prestigeerfolg. BSC-Coach Sascha Glatzel blieb seit seinem Amtsantritt im Oktober in 24 Begegnungen ungeschlagen.