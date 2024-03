Fußball-Mittelrheinliga Siegburger SV trotzt Frechen einen Punkt ab

Germania Teveren - FC Hennef 1:2 (0:1): Gäste-Trainer Fatih Özyurt ärgerte sich trotz des zweiten Sieges in Folge über eine Szene in der 70. Spielminute, die zum Platzverweis von Stürmer Ole Lichter führte. „Abgesehen davon, dass das kleine Gerangel höchstens gelbwürdig war, war es eine selten dämliche Aktion von Ole“, sagte Özyurt. Denn er und sein Assistent Frank Süß hatten während des Pausentees ihre Mannschaft eindringlich darauf eingeschworen, dem Referee keinerlei Gründe zu liefern, eine Karte zu zücken. Hintergrund war der Platzverweis des Germanen Baczewski fünf Minuten vor dem Seitenwechsel nach Foul an Lichter, den Özyurt ebenso als völlig überzogen ansah. „Da war uns klar, dass der Schiedsrichter diese Fehlentscheidung in irgendeiner Form wieder gutmachen wollte“. In Gefahr geriet der Hennefer-Erfolg dennoch nicht. Denn Lichter, der an allen spielentscheidenden Situationen beteiligt war, erzielte nach einer Flanke von Volkan Ballicalioglu in der zwölften Minute die Führung. Benny Boboy ließ in der 63. Minute das 2:0 per Abstauber folgen, nachdem Teverens Keeper Niklas Aretz einen Schuss von Oleksandr Kilovyi nur abklatschen konnte. Während das Tabellenschlusslicht einen Lattentreffer verzeichnete (70.), ließ Ballicalioglu das 3:0 liegen, als er frei vor dem gegnerischen Gehäuse am holprigen Rasen hängen blieb.