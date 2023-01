Julien Jeandrée gewinnt : 1000 Läufer starten beim Bonner Silvesterlauf

Los geht’s: Mehr als 1000 Läufer starten am Rheinufer in den Silvesterlauf und schließen das Laufjahr 2022 ab. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Mehr als 1000 Starter gehen am letzten Tag des Jahres 2022 auf die Strecke am Rhein. Sabine Burgdorf kommt als schnellste Frau ins Ziel.

Mehr als 1000 Teilnehmer sind mit guten (Lauf)-Vorsätzen zum Jahresausklang beim Bonner Silvesterlauf am Rhein gestartet. Gut zwei Drittel traten beim Zehn-Kilometer-Hauptlauf, der auf einem Wendepunktkurs zweimal durchlaufen werden musste, an. Am Ende eines spannenden Rennens konnte Moderator Artur Schmidt sagen: „Same Procedure as last Year.“ Denn nach 2019 und 2021 gewann Julien Jeandrée zum dritten Mal.