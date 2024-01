Silvesterlauf in Bonn Mit Gegenwind ins neue Jahr

Genau 1153 Teilnehmer starteten am letzten Tag des vergangenen Jahres zum traditionellen Silvesterlauf am Bonner Rheinufer. Dem Motto „Mit Vollgas ins neue Jahr“ stand lediglich ein leicht böiger Südwind im Wege. Auf dem Fünf-Kilometer-Rundkurs in Richtung Rheinaue, der beim Hauptlauf zweimal durchlaufen wurde, verhinderten die Bedingungen absolute Topzeiten.