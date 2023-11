Bis zu 1500 Läufer Alle Informationen zum Bonner Silvesterlauf 2023

Bonn · Auch in diesem Jahr können bis zu 1500 Läufer und Läuferinnen am Silvesterlauf in der Bonner Rheinaue teilnehmen und so motiviert ins neue Jahr starten. Was gilt es zu beachten? Wir geben eine Überblick.

21.11.2023 , 16:53 Uhr

Auch im letzten Jahr wagten sich einige Läufer an die zehn Kilometer. Foto: Wolfgang Henry

Von Johann Busch