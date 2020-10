Mehr als 2000 Läufer und Inlineskater : So lief der virtuelle Bonn Marathon

Sololauf statt Großevent: In diesem Jahr starteten die Teilnehmer des virtuellen Bonn Marathons erstmals nicht bei einem großen Rennen (wie hier im April 2019), sondern einzeln und an beliebigen Tagen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Insgesamt 2251 Läufer und Inlineskater haben am virtuellen Bonn Marathon teilgenommen – nicht nur in der Region, sondern auch auf den ostfriesischen Inseln und sogar in Dänemark.

Mecklenburgische Seenplatte, ostfriesische Inseln oder dänische Küste – das sind nur einige der ausgefallenen Orte, an denen in den vergangenen zehn Tagen Läufer und Inlineskater den virtuellen Bonn Marathon absolviert haben. Per App konnten die Teilnehmer bis Sonntagabend ihre zurückgelegte Strecke aufzeichnen und das Ergebnis in die virtuelle Bestenliste eintragen. Wo und zu welcher Tageszeit gelaufen wurde, war dabei egal – einige Athleten starteten direkt von der eigenen Haustür aus auf ihrer Lieblingsstrecke, andere begaben sich auf neue Routen, wie der Blick in die sozialen Netzwerke zeigt: Zahlreiche Läufer teilten nicht nur ihre Laufstrecke und Zeit, sondern auch Schnappschüsse während des Rennens und Selfies von verschwitzten, aber glücklichen Gesichtern.

Auch die Bonner Handbike-Weltmeisterin Annika Zeyen präsentiert auf ihrem Instagram-Profil stolz ihre Marathon-Medaille – sie hatte sich als Handbikerin einfach der Inliner-Gruppe angeschlossen und die Halbmarathondistanz auf dem Handbike absolviert – und wurde Dritte der Gesamtwertung in 42:26 Minuten. „Another virtual race is now completed“ – „Ein weiteres virtuelles Rennen ist nun geschafft“, schrieb sie unter das Foto.

Insgesamt 2251 Athleten waren auf diese Weise bei der virtuellen Alternative für den Deutsche Post Marathon am Start, der aufgrund der Corona-Pandemie zunächst in den Herbst verschoben und schließlich komplett abgesagt worden war. „Wir freuen uns, dass der virtuelle Deutsche Post Marathon Bonn so gut angenommen wurde“, sagte Christian Okon, Geschäftsführer des Veranstalters MMP Event. „Dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Deutsche Post Marathon individuell absolviert haben, zeigt, dass es richtig war, den Sportlern die Möglichkeit eines virtuellen Wettbewerbs in Corona-Zeiten anzubieten.“

Wie auch bei der traditionellen Laufveranstaltung war der Halbmarathon die beliebteste Option. Mehr als 1000 Läufer entschieden sich für die 21,0975 Kilometer. 114 schafften die Königsdisziplin, den Marathon. Aber auch die erstmals angebotenen Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecken kamen bei den Bonnern gut an: Rund 500 entschieden sich jeweils für eine der neuen kürzeren Distanzen. Während viele den virtuellen Lauf als lockere Trainingseinheit nutzten, waren auch Läufer aus der Region dabei, wie beispielsweise Tobias Esselborn (LG Euskirchen, 36:11 Minuten auf zehn Kilometer) und Celine Schneider (LAZ Puma Rhein-Sieg, 42:49 Minuten ebenfalls über zehn Kilometer). Zusammengerechnet haben alle Teilnehmer gemeinsam eine Strecke von 35 942 Kilometern bewältigt – was der Entfernung von Bonn nach Sydney und zurück entspricht.

Der Termin für die 21. Ausgabe des Bonn Marathons ist derzeit für den 18. April 2021 angesetzt. Anmeldungen sollen zu gegebener Zeit auf der Internetseite www.deutschepost-marathonbonn.de freigeschaltet werden.