Mehr als 3700 Teilnehmer in der Rheinaue : So lief die Oktober Challenge 2021

Bonn Mehr als 3700 Teilnehmer haben sich für die Oktober Challenge angemeldet. Veranstalter sind mit der Bilanz des neuen Laufevents in der Bonner Rheinaue zufrieden.

Um 18.07 Uhr stoppte für den letzten Teilnehmer am Fuße des Post Towers die Uhr. Nach 29 Tagen endete am Sonntag die Oktober Challenge in der Bonner Rheinaue. Für das neue Laufevent registrierten die Veranstalter MMP Event und die Deutsche Post insgesamt 3747 Anmeldungen. Läufer, Walker und Rollstuhlfahrer konnten den fünf Kilometer langen Rundkurs in der Bonner Rheinaue mit einem offiziellen Zeitmesssystem zu einer beliebigen Zeit nutzen. Einzige Vorgabe: nur ein Start pro Tag pro Person.

„Die Ergebnisse der Deutsche Post Marathon Bonn Oktober Challenge haben unsere Erwartungen übertroffen. Es hat sich gezeigt, dass es das richtige Angebot zur richtigen Zeit war“, sagt Christian Okon, Geschäftsführer von MMP Event. Ziel der Veranstalter war es, eine coronakonforme Alternative zum klassischen Bonn Marathon anzubieten, die trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl schafft und sich sowohl an Laufanfänger als auch an erfahrene Läufer richtet.

Nachtläufe sind ebenfalls gut angenommen worden

„Das hat man selten, dass das Feedback auf so einer schönen Basis war. Viele Leute haben sich bedankt“, sagt auch Pedro Muñoz, zuständig für Group Communications, Sustainability & Brand bei der Deutschen Post DHL Group. Er selbst hat die Strecke mehrmals genutzt wie einige seiner Kollegen, manche gingen sogar in der Mittagspause an den Start. Auch die beiden Nachtläufe, die am vorletzten Oktober-Wochenende angeboten wurden, wurden sehr gut angenommen – trotz der eisigen Temperaturen. „Es war ein tolles Erlebnis“, so Muñoz.