Kampfsport Taekwondo-Meisterin erfüllt sich letzten großen Traum in Bonn

1980 eröffnete ihr Vater dann in Aachen seine Schule. „Er hat uns nie gezwungen, Taekwondo zu üben. Wir sind praktisch in der Halle aufgewachsen.“ Selbst ihre Hausaufgaben machten Yeonji und ihre Schwestern stets in der Taekwondo-Schule. Ihr Vater habe beim Training besonderen Wert auf die Sprungkraft gelegt. „Er hat uns sehr früh gelehrt, dass das sehr wichtig ist – und das gilt für sehr viele Sportarten. Angefangen hatten wir damit, über einfache Hürden zu springen. Dann kamen irgendwann Ziele hinzu, die wir während des Sprungs treffen sollten“, erinnert sich Yeonji. Jedem seiner Schüler habe er immer wieder gesagt, dass sie es schaffen. „Gerade bei den jüngeren Schülern war er für seine warme und väterliche Art bekannt.“ Großmeister Kim starb am 12. November 2018.