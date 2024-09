Siegburger SV Späte Konter führen zum Sieg

Spvg. Porz – Siegburger SV 0:2 (0:0): Gäste-Trainer Alexander Otto sah seine Elf im ersten Durchgang klar spielbestimmend, aber bei einer Vielzahl von Chancen ohne Zielwasser im Abschluss. „Unglaublich, was wir da liegen gelassen haben“, schüttelte Otto an der Seitenlinie mehrfach ungläubig den Kopf. Nach dem Wechsel kamen die bis dahin überforderten Porzer zwar besser ins Spiel, doch das erste Tor erzielte der SSV. Alec Kristofer Vinci sorgte zunächst für Entspannung auf der Siegburger Bank (78.). Zwei Minuten später verhinderte 04-Keeper Michael Vogel in Zusammenarbeit mit dem Aluminium den Ausgleich. Ein Konter über den kurz zuvor eingewechselten Timo Balte brachte in der sechsten Nachspielminute die Entscheidung zugunsten der Kreisstädter.