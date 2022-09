Auftakt im Telekom Dome : Special-Olympics-Feuer ist entfacht

Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner (links) entzündet gemeinsam mit Alexandra Reck und Julian Steffens das Feuer der Special Olympics. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Mit einer Eröffnungsfeier im Telekom Dome haben die Special Olympics am Mittwochabend in Bonn begonnen.

Dort, wo sonst die Telekom Baskets Bonn auf Punktejagd gehen, tragen Golferin Alexandra Reck und der Bonner Leichtathlet Julian Steffens die Fackel mit dem Feuer der Special Olympics NRW behutsam über das Parkett. Dazu singt die niederländische Sängerin Loona die Hymne der Special Olympics „Let me win“ in einer deutschen Version. Gemeinsam entzünden die beiden Sportler mit Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner das Feuer an einer größeren Fackel – es dauert einige Momente, bis die Flamme emporlodert und die Zuschauer im Telekom Dome zu jubeln beginnen. Anschließend rufen sie den Beginn der Spiele aus. Mit diesem feierlichen Akt sind am Mittwochabend die Landesspiele für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in Bonn offiziell eröffnet worden.

„Die Special Olympics Landesspiele NRW 2022 sind ein besonderes Highlight der diesjährigen Sportveranstaltungen in Bonn“, sagte Dörner. „Als Gastgeberstadt stehen wir für ein inklusives Miteinander in der Bundesstadt und in ganz Nordrhein-Westfalen.“ „Es ist das gemeinsame Miteinander über die Wettkämpfe hinaus, was die Spiele auszeichnet“, sagte auch Stefan Günther, Leiter des Sport- und Bäderamtes der Stadt Bonn, im Vorfeld der Spiele. Er hatte die Vorbereitungen seit 2019 begleitet.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier waren zuvor die teilnehmenden 107 Delegationen – von einzelnen Familien bis hin zu Vereinen und Einrichtungen – mit ihren Schildern in den Telekom Dome eingezogen. Das inklusive Moderationsteam um Katrin Degenhardt, Athletensprecherin Stefanie Wiegel und Mirko Heinze präsentierte den Zuschauern zudem Darbietungen des größten inklusiven Tanzensembles Europas, Funky e.V.

1011 Athletinnen und Athleten in 15 Sportarten am Start

Auch Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes NRW, und Mark Solomeyer, Athletensprecher von Special Olympics Deutschland, richteten auf der Bühne Gruß -und Motivationsworte an die Teilnehmenden für die noch bis Samstag andauernden Wettkämpfe.

Die Landesspiele werden in 15 Sportarten ausgetragen. Insgesamt nehmen 1011 Athletinnen und Athleten teil. Die Wettkampfstätten verteilen sich über das gesamte Bonner Stadtgebiet sowie Bornheim und Wachtberg. Zentrum der Spiele ist der Sportpark Nord für die Disziplinen Leichtathletik, Fußball und Tischtennis, aber auch eine Erlebnis- und Mitmachmeile für Besucher ist dort angesiedelt. Auf dem Hardtberg werden Basketball, Boccia und Judo (Hardtberghalle) sowie Tennis (Anlage des TC Grün-Weiß Brüser Berg) ausgetragen. Weitere Veranstaltungsorte sind das Frankenbad (Schwimmen), die Anlage des HTC SW Bonn (Specialhockey), Bonns Fünfte (Rollerskating), das Heinrich-Hertz-Europakolleg (Badminton) sowie die Sporthalle an der Ringstraße (Handball). In Bornheim finden die Sportarten Reiten/Voltigieren auf dem Gestüt Aluta und Bowling im Pin-up-Bowlingcenter sowie Golf auf dem Golfplatz des GC Bonn-Godesberg in Wachtberg statt.

Special Olympics Idee entstand in den 1960er Jahren in den USA Bei den Special Olympics treten Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung an. Ihren Ursprung haben die Spiele in den 1960er Jahren in den USA. Eunice Kennedy-Shriver, Schwester von John F. Kennedy, rief 1968 die Special Olympics ins Leben, um ihrer Schwester Rosemary und anderen Menschen mit geistiger Behinderung die Teilnahme an Sportwettkämpfen zu ermöglichen. 1991 wurde Special Olympics Deutschland als gemeinnütziger Verein gegründet sowie nach und nach auf Länderebene ausdifferenziert. Mittlerweile werden die Special Olympics in 175 Ländern mit rund fünf Millionen Teilnehmenden ausgetragen. Die nächsten Weltspiele finden 2023 in Berlin statt. Auch das Internationale Olympische Komitee hat die Sportbewegung offiziell anerkannt.

Bei den Spielen haben die Athleten auch prominente Unterstützung – unter anderem wendeten sich DFB-Kapitänin Alexandra Popp, FC-Trainer Steffen Baumgart, Dressur-Reiterin Isabell Werth und Comedian Bernhard Hoëcker per Videobotschaft an die Sportler und Zuschauer in der Halle. Aber auch während der Wettkämpfe können sich die Sportler auf besondere Gäste freuen: Ein erstes Highlight ist der Besuch des Fifa-Schiedsrichters Sascha Stegemann. Er schaut am Donnerstag bei den Fußballwettbewerben vorbei und wird den Athleten von seinen Erfahrungen als Schiedsrichter im Profi-Fußball erzählen – und natürlich auch eine Partie der Landesspiele pfeifen. Paralympics-Silbermedaillengewinner und Speerwerfer Mathias Mester wird die Leichtathletikwettkämpfe am Freitag als Helfer unterstützen.

Für Samstag hat sich Handball-Legende Heiner Brand – neben Reck und Steffens das Gesicht der Spiele 2022 – angekündigt. Er wird sich die Handball-Spiele ansehen und auch die Sieger des Turniers auszeichnen. Die Wettkämpfe sind aber für alle frei zugänglich. „Ich lade alle Bonnerinnen und Bonner zu den Wettkämpfen ein“, so Dörner. Die Landesspiele enden mit einer Abschlussfeier am Samstag ab 15.15 Uhr auf dem Münsterplatz. Dann wird auch die Gastgeberstadt für die nächsten Landesspiele verkündet.