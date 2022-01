Special Olympics : Der Rhein-Sieg-Kreis empfängt Sportler aus aller Welt

Von Bonn Marathon bis Basketball-EM in Köln : Diese Sportevents finden 2022 in Bonn und der Region statt Neben den Klassikern in der Region bietet das Sportjahr 2022 besondere Events: angefangen beim europäischen Baseball-Turnier Champions Cup in der Bonner Rheinaue bis hin zur Basketball-EM in der Lanxess-Arena.