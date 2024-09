Vorfall auf Sportplatz in Bornheim Spieler des 1. FC Hardtberg sollen Schiedsrichter bedroht haben

Offenbar war der Schiedsrichter der Landesliga-Partie mit seinem Gespann in eine freie Umkleide gegangen. Kleidung oder andere persönliche Gegenstände durften nämlich während der Spiele nicht in der Grundschul-Halle bleiben, sondern mussten mit hinüber an den Platz genommen werden. In dem von den Schiris gewählten Raum hatten sich aber vormittags die Spieler der nun unterlegenen Mannschaft vom Hardtberg umgezogen – und offenbar legten es zumindest einige der Spieler darauf an, diesen Besitzstand nun zu wahren.