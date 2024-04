Gewalt im Amateurfußball Spieler von Hellas Troisdorf schlägt Schiedsrichter

In Troisdorf wurde am Sonntag in der Kreisliga-A-Begegnung zwischen Hellas Troisdorf und dem TSV Wolsdorf ein Schiedsrichter geschlagen. Wie Hellas in einem Facebook-Eintrag mitteilt, habe ein Spieler aus den eigenen Reihen in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:1 den Unparteiischen „tätlich angegangen“. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.