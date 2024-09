Handball-Regionalliga Spitzenspiel und Personalnot

Zu ungewohnter Stunden treten die Regionalligahandballer der HSG Siebengebirge beim MTV Rheinwacht Dinslaken an. Spielbeginn beim Niederrheinvertreter ist am Sonntag bereits um 11.15 Uhr. Nicht nur die frühe Anwurfzeit bereitet HSG-Trainer Marcel Trinks Kopfzerbrechen, sondern auch die angespannte personelle Situation. Torhüter Lüko Fischer verletzte sich im letzten Spiel gegen den Bergischen HC II am Oberschenkel und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Die Rückraumspieler Max Gebel und Anto Marcinkovic konnten unter der Woche krankheitsbedingt nicht trainieren. Ihr Einsatz ist ebenso ungewiss wie der von Kapitän Oliver Dziendziol und Kreisläufer Ben Picard, die ihre Verletzungen auskurieren. Trinks wird also erneut improvisieren müssen und am Wochenende auf einige Perspektivspieler setzen, die vornehmlich in der eigenen Reserve eingesetzt werden, aber die gesamte Vorbereitung mitgemacht haben und dort einen guten Eindruck hinterlassen haben.