„Raus aus dem Kopf, rein in den Körper“ Alle Infos zu Sport im Park 2023 in Bonn

Was sollten die Trainerinnen und Trainer bei Sport im Park noch mitbringen? „Bei Sport im Park hat die Übungsleitung am besten mehrere Konzepte im Kopf, je nach Publikum“, erklärt Bernd Seibert, Geschäftsführer des ausrichtenden Stadtsportbundes Bonn (SSB). Nicht jeder bringe die gleichen Voraussetzungen zu den Kursen mit, geschweige denn geeignete Trainingskleidung. „Es kamen auch schon Leute in Jeanshose dazu“, erinnert er sich. Es sei deswegen für die Übungsleitung wichtig, auf verschiedene Szenarien eingestellt zu sein. Die Kurse sollen niedrigschwellig, also für jeden und jede, unabhängig von Alter, körperlichen Fähigkeiten und anderen Faktoren zu bewältigen sein.