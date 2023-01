Von Marathon bis 24-Stunden-Rennen : Diese Sportevents finden 2023 in Bonn und der Region statt

Der Beethoven-Lauf war 2022 eine Alternative für den abgesagten Bonn Marathon. 2023 können sich Laufbegeisterte wieder auf die klassische Marathonveranstaltung freuen. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Das Sportjahr 2023 in Bonn und der Region hat vor allem wieder Klassiker zu bieten – vom Bonn Marathon bis zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Es gibt aber auch einige besondere Events.

Das Startsignal für die Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) fällt in diesem Jahr an dem Wochenende 17./18. März. Eine Woche zuvor sind die Probe- und Einstelltage für die Teams angesetzt. Die Rennserie auf der Nordschleife des Nürburgrings umfasst insgesamt acht Veranstaltungen. Die weiteren Rennen finden an folgenden Wochenenden statt: 31. März/1. April, 14./15. April, 16./17. Juni, 7./8. Juli, 8./9./10. September, 22./23. September sowie 6./7. Oktober. Tickets für die Rennen sind über die Internetseite des Nürburgrings sowie vor Ort am Infocenter und an den Zugängen zu den Tribünen und zum Fahrerlager erhältlich. Weitere Informationen zur NLS gibt es unter www.nuerburgring-langstrecken-serie.de.

Der Nürburgring ist im Mai auch Schauplatz für einen weiteren Motorsport-Klassiker: Vom 18. bis 21. Mai wird auf der Nordschleife das 24-Stunden-Rennen ausgefahren. Einen Monat zuvor (22./23. April) findet die Qualifikation statt. Für beide Events werden rund um den Nürburgring Camping- und Parkflächen geöffnet. Die Tickets dafür sind erst vor Ort erhältlich, Karten für die Rennen gibt es bereits im Vorverkauf. Weitere Infos gibt es unter www.nuerburgring.de.

Im Veranstaltungskalender des Nürburgrings stehen aber noch weitere Events: Die Rennserie DTM gastiert vom 4. bis 6. August in der Eifel. Bei „Darts am Ring“ am 18. März treten internationale und nationale Profis in der Ring-Arena an, unter anderem ist WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, der Kölner Florian Hempel sowie der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen und der mehrmalige Major-Champion Jonny Clayton dabei.

Am 6. Mai wird in der Grünen Hölle der Hindernislauf „Hotfoot Run“ ausgetragen. Die Teilnehmenden können zwischen drei Streckenvarianten wählen: 24 Kilometer mit 40 Hindernissen, zwölf Kilometer mit 20 Hindernissen oder sechs Kilometer mit zehn Hindernissen. Weitere Infos und Anmeldungen unter www.nuerburgring.de/events/categories/entertainment/strongmanrun.

Vom 21. bis 23. Juli gehört die Rennstrecke den Radsportlern. Bei „Rad am Ring“ werden Rennen in verschiedenen Disziplinen angeboten – vom 24-Stunden-Rennen, über 22-Kilometer-Zeitfahren bis hin zum Kids-Race. Weitere Infos gibt es unter www.radamring.de.

Nach Absagen, Verschiebungen und alternativen Laufaktionen in den vergangenen drei Jahren hoffen Veranstalter und Laufbegeisterte auf einen klassischen Deutsche Post Marathon Bonn im Frühjahr 2023. Am 23. April sollen wieder Tausende von Läuferinnen und Läufer auf die 21,0975 Kilometer lange Strecke durch Beuel und die Bonner Innenstadt gehen. Angeboten werden neben der Halbmarathon-Distanz auch ein Marathon sowie verschiedene Staffel-Wettbewerbe. Start ist auf dem Belderberg (zwischen Franziskanerstraße und Rathausgasse), das Ziel befindet sich auf dem Bonner Marktplatz vor dem Alten Rathaus. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.deutschepostmarathonbonn.de.

Sechs verschiedene Standorte, täglich wechselnde Kurse, keine Anmeldefristen und Gebühren – so lautet das Erfolgsrezept von „Sport im Park“ in Bonn. Auch in diesem Jahr soll das beliebte Freizeitprogramm wieder angeboten werden. Der genaue Starttermin steht noch nicht fest, soll aber nach Auskunft des Stadtsportbundes Bonn (SSB) im Mai liegen. Traditionell endet das Programm im September und umfasst verschiedene Fitness- und Entspannungskurse. Wer teilnehmen möchte, kommt einfach spontan zum jeweiligen Trainingstermin. Mitzubringen sind eine Matte und Sportkleidung. Eine Kursübersicht wird kurz vor dem Start auf der Internetseite des SSB veröffentlicht: www.ssb-bonn.de.

Im vergangenen Jahr war Bonn Gastgeber für die Landesspiele der Special Olympics. Bei den besonderen Wettkämpfen treten Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung an. In diesem Jahr ist Berlin Ausrichter der World Games (17. Bis 25. Juni) und erwartet Athletinnen und Athleten aus der ganze Welt. Bundesweit haben sich rund 200 Kommunen gemeldet, die die Delegationen in den Tagen vor den Wettkämpfen beherbergen wollen. Auch Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis zählen zu den Host Towns, die vom 12. bis 15 Juni auch inklusive Sportangebote vor Ort vorstellen. Mit dabei sind Bonn (China), Bornheim (Guinea), Siegburg und Lohmar (Brasilien) sowie Troisdorf und Hennef (Uganda).

Eines der größten Sportevents 2023 findet zwar nicht in der Region, dafür aber in der näheren Umgebung statt: Die Finals Rhein-Ruhr 2023 werden vom 6. bis 9. Juli in Düsseldorf und Duisburg ausgetragen. Bei dem Multisportevent werden in insgesamt 18 Sportarten deutsche Meistertitel vergeben. Düsseldorf ist mit vier Wettkampfstätten vertreten: Triathlon im Medienhafen, Taekwondo, Judo und Tischtennis im Castello, 3×3-Basketball auf dem Burgplatz sowie Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen im PSD Bank Dome. Der Veranstaltungsort für Bogenschießen wird noch bekannt gegeben. Die Duisdorfer Standorte sind der Landschaftspark Duisburg-Nord (Boxen und Breakdance), Hochofen-Karree und Bunkervorplatz (Klettern und BMX) sowie der Innenhafen (Kanurennsport und Kanu-Polo). Weitere Informationen unter www.diefinals.de

Rund einen Monat später werden die besten Kanuten der Welt im Duisburger Hafen antreten. Bei der Heim-WM (22. bis 27. August) hoffen auch der dreimalige Olympiasieger Max Rendschmidt und der Kajak-Vierer auf den Titel.

Sport im Park soll auch 2023 wieder in Bonn stattfinden. Foto: Benjamin Westhoff

Weitere Sportveranstaltungen in der Umgebung:

Handball: Final-Four-Turnier der Handball-Bundesliga in Köln (15./16. April)

Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt bei den Finals 2022 in Berlin. Foto: Henning Schoon

Tennis: Cologne Open: WTA-Turnier in Köln (15. bis 21. Mai)

Fußball: DFB-Pokal-Finale der Frauen in Köln (18. Mai)

Handball: Champions League, Final Four in Köln (17./18. Juni)

Radsport: Rund um Köln (21. Juni)

Hockey: Feldhockey-EM der Damen und Herren in Mönchengladbach (18. bis 27. August)

Volleyball: EM der Frauen, Vorrunde in Düsseldorf (15. August bis 3. September)

Leichtathletik: Generali Köln Marathon (1. Oktober) und deutsche Marathon-Meisterschaften