Großbaustelle : Sportpark Nord wird für 3,15 Millionen Euro saniert

Bonn Der Sportpark Nord ist eine riesige Baustelle. Für 3,15 Millionen Euro wird die Spielstätte des Bonner SC aktuell saniert. Dafür gibt es eine neue Rasenfläche und eine bessere Laufbahn.

Einsam zieht die Planierraupe ihre Bahnen. Die Entwässerungsrohre sind schon in den Boden eingebracht, jetzt muss die Spielfläche eingeebnet werden. Rund um den Platz, der sonst so grün erstrahlt und nun grau-sandig daherkommt, ist die Tartanbahn gewichen, der Untergrund-Asphalt rundet das triste Bild ab.

Unter seinem neuen Trainer Markus von Ahlen geht es mit dem Bonner SC bergauf. Der Klassenerhalt in der Regionalliga ist wieder realistischer geworden.

Auch die Leichtathletik-Anlagen für Weit-, Hoch- und Stabhochsprung werden komplett erneuert, die für Speerwurf und Kugelstoßen modifiziert und an die Bedürfnisse für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung angepasst. Die aktuellen Bauarbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen sein. Dann will auch der BSC, der aktuell ins Stadion Pennenfeld ausgewichen ist, zurück in sein Wohnzimmer. Und auf neuem Geläuf möglichst durchstartet.