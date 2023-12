Die Psycholgie des Spitzensports Spiele werden im Kopf gewonnen

„Wir haben leider in Teilen der Öffentlichkeit eine recht eindimensionale Wahrnehmung, was Sportler, gerade auch Fußballer, aushalten müssen“, sagt Anderten. Was seien schon ein paar Beleidigungen für den Profi mit dem prallen Konto, die können das doch aushalten, so der Glaube in vielen Stadien. „Da muss ich als Sportpsychologe sagen, dass man kaum stumpfer denken könnte. Das ist leider die Kehrseite der Medaille, dass Fußballer oft gar nicht als Menschen wahrgenommen werden, sondern nur als Millionäre mit vielen Statussymbolen. Das greift natürlich viel zu kurz.“