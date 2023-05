GA-Serie „Spurensuche“: Elena Kunkeler Die moderne Fünfkämpferin, das Stehaufmädchen

Serie | BONN · In ihrer Glanzzeit startet die Moderne Fünfkämpferin Elena Reiche bei Olympia in Sydney und holt den WM-Titel mit dem Team. Inzwischen heißt sie Kunkeler und unterrichtet an einer Grundschule in Berlin-Pankow Erst- und Zweitklässler.

21.05.2023, 14:50 Uhr

Vorzeige-Athletin im Modernen Fünfkampf: Elena Reiche in ihrer Glanzzeit. Foto: imago/Laci Perenyi/imago sportfotodienst

Von Wolfgang Ley

Manchmal kramt Elena Kunkeler eine ganz besondere Medaille aus der Schublade. „Ich möchte meinen Schülerinnen und Schülern zeigen, was man mit Fleiß alles erreichen kann“, sagt die Grundschullehrerin, die in Berlin-Pankow Kinder der ersten und zweiten Klasse unterrichtet. Das Echo ist bislang positiv. „Oft habe ich schon Rückmeldungen von Eltern bekommen, die gestaunt haben, wie emsig ihr Sprössling plötzlich ist.“