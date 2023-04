Badmintonspieler Marc Zwiebler Bonn ist immer noch sein Zuhause

Serie | BONN · Der Beueler Marc Zwiebler ist viele Jahre die deutsche Nummer eins im Badminton gewesen. Dreimal nahm er an Olympischen Spielen teil, in der Weltrangliste kletterte er bis auf Platz zehn. Heute ist er Geschäftsführer eines Start-ups in Berlin.

20.04.2023, 10:46 Uhr

Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn: Marc Zwiebler als Deutschlands Nummer eins in voller Aktion. Foto: picture alliance / dpa/Ahmad Yusni

Von Wolfgang Ley

Der Mann hat die ganze Welt gesehen. Europa, Asien, Amerika, Australien, Afrika – auf allen Kontinenten hat der langjährige Badminton-Profi Marc Zwiebler Turniere und Meisterschaften bestritten. „Nur in der Arktis und in der Antarktis bin ich nie gewesen“, sagt der 39-Jährige und lacht.