Spitzen-Triathlet bei den SSF Bonn Lasse Lührs ist ein neues Kaliber für Bonn

Eigentlich hatte Lasse Lührs mit Bonn nicht viel am Hut. Eine Stadt halt, irgendwo in Nordrhein-Westfalen halt. Bis Corona kam – und dem damals 24-Jährigen die Rückkehr in seine Wahlheimat Alicante verwehrte. Denn Spanien hatte die Grenzen dichtgemacht, Lührs aber war gerade bei einem Wettkampf in Australien. Stattdessen fand der junge Mann aus Wingst bei Cuxhaven Unterschlupf in Bornheim, bei seiner Freundin, die er über seinen Sport kennengelernt hatte. Alicante war sofort vergessen, Bonn wurde zur neuen Heimat, seit Oktober 2021 wohnt er in der Altstadt.