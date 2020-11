2. Volleyball-Bundesliga : SSF Fortuna und Mondorf verkaufen sich teuer

BONN Volleyball-Zweitbundesligisten müssen gegen Top-Teams Niederlagen hinnehmen. Mondorf holt immerhin einen Punkt.

Gegen eines der Top-Teams der Liga kamen die Bonnerinnen allerdings gut ins Spiel und lagen mit 5:2 in Front. Doch die Wildcats schlugen zurück, machten fünf Punkte in Serie und führten schließlich selbst mit 7:5. In der Folge bauten die Gäste ihren Vorsprung sukzessive auf sieben Punkte aus (20:13) und brachten den Satz sicher nach Hause. „Nach einigen gelungenen Aktionen des Gegners haben wir sichtlich an Selbstvertrauen verloren“, konstatiert der Sportliche Leiter der SSF Fortuna, Albert Klein.