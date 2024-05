Demütig ins Saisonfinale SSV Merten visiert Aufstieg in Mittelrheinliga an

In der Tat können die Verantwortlichen in Merten mit der bisherigen Spielzeit sehr zufrieden sein. Drei Spieltage vor Schluss hat das Team von Trainer Bünymin Kilic in Staffel eins der Fußball-Landesliga noch Chancen auf den Aufstieg in die Mittelrheinliga. „Das wäre natürlich ein riesiger Erfolg für uns alle“, stellt Arendt klar. Lediglich der in der Rückrunde überragend aufspielende Vorjahresabsteiger FC Pesch ist vor einigen Wochen an den Mertenern vorbeigezogen. Pesch hat in der Rückrunde noch kein Spiel verloren und führt die Tabelle aktuell mit zwei Punkten Vorsprung an. Der SSV Merten ist somit auf Schützenhilfe im Saisonfinale angewiesen. Davon möchte Markus Arendt allerdings noch nichts wissen: „Wir schauen nur auf uns. Die Performance in den letzten Spielen wird entscheidend.“