Start der 2. Volleyball-Bundesliga Die Volleyballerinnen der SSF Bonn sind zurück in der 2. Liga

„Selbstverständlich schmerzt es, dass die beiden weg sind. Aber das ist gleichzeitig auch eine Chance für die anderen“, erklärt Utke. Schmerzen die Abgänge von Libero Bevers und Diagonalspieler Becker schon zur Genüge, so mussten die Mondorfer jedoch noch weitere Verluste hinnehmen. Kapitän und Zuspieler Max Funk kehrte nach dem Ende seines Studiums in seine luxemburgische Heimat zurück und spielt dort nun in der 1. Liga, Thorben Burda heuerte als Trainer der Hürther Damenmannschaft in Liga drei an, Jan Danielowski wechselte nach Köln in die Regionalliga, will mit seinen 36 Jahren ein wenig kürzertreten.