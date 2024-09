Start in die Handballsaison Endlich wieder Regionalliga im Siebengebirge

Zwei Jahre haben Fans und Mannschaft der HSG Siebengebirge auf diesen Tag gewartet. Nun können die Handballer der HSG endlich wieder in der Regionalliga auf Tore- und Punktejagd gehen. Zum Saisonauftakt gibt am Samstag um 18.30 Uhr der Vizemeister der vorigen Saison, der TSV Bayer Dormagen II, seine Visitenkarte am Oberpleiser Sonnenhügel ab.