Schwedischer Stürmer : Kölner Haie präsentieren Thuresson als zweiten Neuzugang

Bonn Die Kölner Haie haben sich mit dem schwedischen Stürmer Andreas Thuresson verstärkt. Der 33-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Schwenningen.

Die Kölner Haie haben nach der Verpflichtung von Maximilian Kammerer den zweiten Neuzugang für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) präsentiert. Vom Ligakonkurrenten Schwenninger Wild Wings wechselt Flügelstürmer Andreas Thuresson an den Rhein. Der 33-jährige Schwede erhält beim KEC einen Einjahresvertrag und wird mit der Trikotnummer 36 aufs Eis gehen.

Die Haie sind für Thuresson die zweite Station in Deutschland. In den vergangenen beiden Saisons war er einer der Leistungsträger in Schwenningen unter Ex-Haie-Trainer Niklas Sundblad und kam in der vergangenen Spielzeit auf 37 Scorerpunkte in 38 Partien.