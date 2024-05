Dem SV Swisttal droht das Aus Neuer Vorstand verzweifelt gesucht

Vor der aktuellen Spielzeit hatte der SV noch vier eigenständige Jugendmannschaften gemeldet. Nach Angaben des Vereins wurden die Trainer der Teams bereits informiert und tragen die Entscheidung mit. „Viele Personen, die in den letzten Jahren bei uns tätig waren, werden nun bei der Hertha ihr Engagement fortsetzen“, so Gysser. Einzig die Perspektive der letzten verbliebenen Seniorenmannschaft, die in dieser Saison in der Kreisliga D antrat, ist noch nicht abschließend geklärt. „Unser Fokus lag in den letzten Wochen klar auf dem Jugendfußball“, erläutert Gysser. „Ob die Hertha in der kommenden Saison eine weitere Seniorenmannschaft melden wird, oder unsere Spieler in die bestehenden Mannschaften integriert werden, liegt in der Hand Verantwortlichen von Hertha.“