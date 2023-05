WM in Baku Swisttaler Taekwondoka reisen zur Weltmeisterschaft

Gleich zwei Taekwondoka des TKD Swisttal haben sich an diesem Donnerstag auf den Weg nach Aserbaidschan gemacht, wo am Montag die Weltmeisterschaften beginnen. Yanna Schneider und der Senkrechtstarter des Jahres, Enis Calik, kämpfen am kommenden Dienstag in der Crystal Hall in Baku um Medaillen. Während die 27 Jahre alte Schneider in der Klasse bis 73 Kilogramm kämpft und bereits reichlich internationale Erfahrung mit auf die Matte bringt, startet der gerade 17 Jahre alt gewordene Calik bei seiner ersten Senioren-WM. Unterstützt wird das Duo in Baku von ihrem Vereinstrainer und Clubvorsitzenden Dimitrios Lautenschläger, der als Disziplin-Bundestrainer ebenfalls zum Nationalmannschaftstross zählt. Insgesamt zählen zum WM-Kader in Baku fünf Sportler und sieben Sportlerinnen.