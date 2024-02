Suche nach Ausweichhalle Swisttaler wollen dem TV Rheinbach helfen

Die Sporthalle am Höhenring in Swisttal-Heimerzheim und die Halle der Glasfachschule in Rheinbach könnten möglicher Ausweichquartiere für die Handballer sein. Doch es gibt noch keine Rückmeldung der Gemeinde Swisttal, die für Heimerzheim zuständig ist, und von der Bezirksregierung, in deren Zuständigkeit die Glasfachschule fällt. Zumindest aus Swisttal gab es gestern auf GA-Anfrage ein Update. Die Stadt Rheinbach habe „mit Schreiben vom 1. Februar im Wege der Amtshilfe um Unterstützung in Bezug auf Hallenstunden für den TV Rheinbach gebeten“, teilt Pressesprecher Bernd Kreuer mit.