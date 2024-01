Deutsche Meister im Taekwondo Yanna Schneider und Martin Stach holen Gold

Bereits seinen fünften deutschen Meistertitel sicherte sich ihr Club-Kamerad Martin Stach. Der 25-Jährige, der auch schon seit fast 20 Jahren im TKD aktiv ist, setzte sich in der Klasse bis 80 Kilogramm bei den Herren durch. Schneider und Stach waren erst im vergangenen Sommer bei den Finals in Düsseldorf jeweils Deutsche Meister in ihren olympischen Gewichtsklassen geworden. Jetzt konnten sie nahtlos an die starken Leistungen anknüpfen. „Yanna und Martin haben erneut bewiesen, was für Ausnahmesportler sie sind“, sagte TKD-Vorsitzender und Trainer Dimitrios Lautenschläger stolz.