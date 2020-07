Internationales Trainingscamp : Taekwondoka trainieren in der Sportschule Hennef

Hennef Der OTC Bonn und der TKD Swisttal richten von Freitag bis Sonntag ein Taekwondo-Trainingscamp aus. In der Sportschule Hennef sind internationale Top-Athleten vertreten.

Die Sportschule Hennef ist an diesem Wochenende Schauplatz eines internationalen Taekwondo-Trainingscamps. Von Freitag bis Sonntag trainieren deutsche Nationalkader-Athleten gemeinsam mit Sportlern aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen. Unter den rund 100 Teilnehmern befinden sich einige Athleten, die an der Olympiaqualifikation teilnehmen werden. Veranstaltet wird das Camp vom TKD Swisttal und dem OTC Bonn.

„Unser Ziel ist es, dass sich unsere Sportler mit internationalen Topathleten messen“, sagt Mit-Organisator Dimitrios Lautenschläger vom TKD Swisttal. Während am Freitag und Sonntag gemeinsame Einheiten auf dem Programm stehen, treten die Teilnehmer am Samstag in Testkämpfen unter der Leitung von Kampfrichtern gegeneinander an.