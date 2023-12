2. Damen-Basketball-Bundesliga Talents wahren Heimnimbus mit Sieg gegen Lichterfelde

Bis zur nächsten Zweitligabegegnung sind nun drei Wochen Pause. Zum Rückrundenauftakt heißt der Gegner am Dreikönigstag erneut Lichterfelde. Waffenschmieds Truppe reist dann zum Rückspiel am 6. Januar in den Südwesten der Hauptstadt. Das erste der sechs Heimspiele der Rückserie findet am 13. Januar gegen die Bender Baskets Grünberg statt.