U10-Juniorinnen Zehnjährige Tennisspielerin vom TC Röttgen gewinnt deutsche Meisterschaften

Im Vorjahr habe Zoe unter anderem in der Schweiz und Belgien gespielt. „Da hat sie Match-Erfahrung mit guten Gegnern bekommen, weil da nur Kinder hinkommen, die ambitioniert sind und dementsprechend gut spielen.“ In Rheinland-Pfalz, wo Familie Bleffert an der Ahr lebt, gebe es nicht so viele Turnierangebote. „Aber in Nordrhein-Westfalen gibt es eine schöne Serie vom Tennisverband Mittelrhein, die ‚Tennolinos‘. Die sind nach Alter abgestuft.“