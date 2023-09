Tischtennis: 3. Bundesliga Fritzdorferinnen wollen wieder den Klassenerhalt schaffen

Der Teamchefin ist klar, dass „die 3. Bundesliga diese Saison nochmal stärker geworden ist, und ich sehe uns wieder im Abstiegskampf“. Sie setzt auf starke Doppel und mentale Stärke in den entscheidenden Spielen. Zu den Mannschaften, die die Grünweißen hinter sich lassen können, zählt auf jeden Fall Aufsteiger TTC Langen II, aber auch Borussia Düsseldorf könnte unten dabei sein. Für Hoffmann „kommt es sehr darauf an, wie die Mannschaften an den Spieltagen dann tatsächlich auflaufen“. So war der VfL Kellinghusen auf dem Papier immer sehr stark aufgestellt, hat aber die letzten Saisons doch in der unteren Hälfte mitgespielt. Zudem sind der SV DJK Holzbüttgen und TTK Großburgwedel Gegner auf Augenhöhe.