Tischtennis-Liga Fritzdorf hofft auf den Klassenerhalt

Und hätte Sankt Augustin das Heimspiel gegen den SV Brackwede gewonnen – da gingen beide Doppel in der Verlängerung des Entscheidungssatzes verloren –, wäre die Herbstmeisterschaft möglich gewesen. Was zudem eine optimale Runde verhinderte: Yang Lei verletzte sich, konnte nicht die optimale Leistung bringen, und auch Amin Nagm musste sich nach einer Verletzungspause erst wieder an seine Bestform heranarbeiten. „Alles in allem entspricht der vierte Platz der gezeigten Leistung“, meint Mannschaftssprecher Jürgen Melzer.