Triumph im Tischtennis Mixed-Doppel Wie Heidi Wunner mit 85 Jahren Weltmeisterin wurde

Ihre Tischtennis-Karriere beginnt Anfang der 50er Jahre auf Initiative ihres Vaters. Als an Heiligabend der Gabentisch in einer Hamburger Altbauwohnung leer bleibt, wundern sich Heidi Wunner und ihre Geschwister. Doch dann führt der Vater die Kinder in den Hausflur und präsentiert: die erste Tischtennisplatte der späteren Weltmeisterin. „Von da an habe ich eigentlich immer geschaut, wo ist eine Tischtennisplatte und wo kann ich spielen“, erinnert sich Wunner. Doch erst mal ohne Wettkampf-Gedanke. Sie wird Krankenschwester, zieht nach Niedersachsen und beginnt dort eine Ausbildung zur Sportlehrerin. Tischtennis spielt sie mit den Lehrern und trainiert Schülermannschaften in einem Saal einer Gaststätte. „Solche Turnhallen wie heute hatten wir damals nicht, jedenfalls nicht in dem kleinen Dorf“, erzählt sie schmunzelnd. Als Wunners Mann 1968 stirbt, fühlt sie sich in Niedersachsen nicht mehr wohl. Sie beschließt, mit ihrem Sohn nach Rheinbreitbach zu ziehen, in die Nähe ihrer Eltern. Diese waren bereits 1959 wegen der Arbeitsstelle des Vaters nach Bad Honnef gekommen und hatten sich nach einem Zwischenaufenthalt in Kanada in Rheinbreitbach im Ortsteil Breite Heide niedergelassen.